В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли секретное послание от Тараса Шевченко [ Редактировать ]
На вчерашней презентации видеоигр в рамках онлайн-мероприятия Xbox Games Showcase для игровой приставки Xbox Series X было продемонстрировано немало анонсов. Но самым впечатляющим был трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World.
Анонс был неожиданным, ведь студия все годы тщательно держала в секрете любую информацию об игре, по крупицам озвучивая факты о будущем проекте. Но неожиданно для всех сразу вышел полноценный трейлер.
В ролике не были показаны геймплейные кадры, лишь атмосферные локации Чернобыльской зоны отчуждения. Потому геймеры начали искать детали в каждом кадре в поиске отсылок и намеков. И нашли даже больше, чем ожидали.
На 01:22 зрителям показывают подземную лабораторию со стеклянными колбами, в которых заточены странные существа.
Если присмотреться, то можно обратить внимание на надпись "Собственность государства Украина", а дальше отрывок из стиха Тараса Шевченко в отзеркаленном и перевернутом виде.
Когда геймеры детальнее рассмотрели текст, выяснилось, что это отрывок из стиха "Катерина".
Не слухала Катерина
Ні батька, ні неньки,
Полюбила москалика,
Як знало серденько.
Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила.
После презентации GSC Game World поведали, что этим трейлером хотели показать игрокам, что их ждет в S.T.A.L.K.E.R 2.
В сиквеле оригинальной игры 2007 года геймеры получат полноценный открытый мир Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и города Припять, который можно исследовать вдоль и поперек.
Дата выхода игры не озвучена. Но на момент старта S.T.A.L.K.E.R 2 будет временным эксклюзивом игровой приставки Xbox Series X.
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