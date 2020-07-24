На вчерашней презентации видеоигр в рамках онлайн-мероприятия Xbox Games Showcase для игровой приставки Xbox Series X было продемонстрировано немало анонсов. Но самым впечатляющим был трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World.

Анонс был неожиданным, ведь студия все годы тщательно держала в секрете любую информацию об игре, по крупицам озвучивая факты о будущем проекте. Но неожиданно для всех сразу вышел полноценный трейлер.

В ролике не были показаны геймплейные кадры, лишь атмосферные локации Чернобыльской зоны отчуждения. Потому геймеры начали искать детали в каждом кадре в поиске отсылок и намеков. И нашли даже больше, чем ожидали.

На 01:22 зрителям показывают подземную лабораторию со стеклянными колбами, в которых заточены странные существа.

Если присмотреться, то можно обратить внимание на надпись "Собственность государства Украина", а дальше отрывок из стиха Тараса Шевченко в отзеркаленном и перевернутом виде.

Когда геймеры детальнее рассмотрели текст, выяснилось, что это отрывок из стиха "Катерина".

Не слухала Катерина Ні батька, ні неньки, Полюбила москалика, Як знало серденько. Полюбила молодого, В садочок ходила, Поки себе, свою долю Там занапастила.

После презентации GSC Game World поведали, что этим трейлером хотели показать игрокам, что их ждет в S.T.A.L.K.E.R 2.

В сиквеле оригинальной игры 2007 года геймеры получат полноценный открытый мир Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и города Припять, который можно исследовать вдоль и поперек.

Дата выхода игры не озвучена. Но на момент старта S.T.A.L.K.E.R 2 будет временным эксклюзивом игровой приставки Xbox Series X.

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