В Одессе пьяный мужчина пытался попасть на затонувший танкер [ Редактировать ]
В Одессе пьяный мужчина с пистолетом и ножом пытался попасть на танкер DELFI, который осенью прошлого года сел на мель и перевернулся.
Об этом сообщил пресс-секретарь одного из заместителей мэра города Николая Покровского в Facebook.
"Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал сотрудникам. Предварительно - он имел признаки опьянения. Было принято решение задержать нарушителя и вызвать на место полицию", - отметил Покровский.
Он также добавил, что полицейские изъяли у задержанного травматическое оружие и нож.
Отмечается, что владелец затонувшего в Одессе танкера обязался убрать его в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что у берегов ОАЭ горел нефтяной танкер.
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