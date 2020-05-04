В Одессе пьяный мужчина пытался попасть на затонувший танкер/ Фото: Facebook

В Одессе пьяный мужчина с пистолетом и ножом пытался попасть на танкер DELFI, который осенью прошлого года сел на мель и перевернулся.

Об этом сообщил пресс-секретарь одного из заместителей мэра города Николая Покровского в Facebook.

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"Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал сотрудникам. Предварительно - он имел признаки опьянения. Было принято решение задержать нарушителя и вызвать на место полицию", - отметил Покровский.

Он также добавил, что полицейские изъяли у задержанного травматическое оружие и нож.

Отмечается, что владелец затонувшего в Одессе танкера обязался убрать его в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что у берегов ОАЭ горел нефтяной танкер.