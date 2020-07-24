Разлив топлива в Одессе: танкер не смогли поднять [ Редактировать ]
В пятницу, 24 июля, в Одессе буксиры не смогли поднять затонувший танкер Delfi. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.
Сегодня подготовительные работы по переворачиванию судна продолжались практически весь день.
"Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера", - написал Куцый.
По его словам, в случае неудачи Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры перейдут к принудительному поднятию судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер.
Ранее мы писали о том, что в Одессе произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера.
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