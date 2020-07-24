В пятницу, 24 июля, в Одессе буксиры не смогли поднять затонувший танкер Delfi. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

Сегодня подготовительные работы по переворачиванию судна продолжались практически весь день.

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"Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера", - написал Куцый.

По его словам, в случае неудачи Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры перейдут к принудительному поднятию судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер.

Ранее мы писали о том, что в Одессе произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера.