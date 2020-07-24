Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Одесской области в конце недели признает ЧП м танкером Delfi техногенной катастрофой, что даст возможность убрать судно по упрощенной процедуре. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он напомним, что сегодня владелец судна во второй раз пытается выровнять судно. Если это не удастся, то после решения комиссии операция переходит под контроль Администрации морских портов.

Министр подчеркнул, что о поднятии танкера через стандартную процедуру проведения тендера в октябре "даже мысль не допускается".

АМПУ объявили стандартную процедуру исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур.

Ранее мы писали о том, что в Одессе произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера.