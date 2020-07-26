Бывшему председателю Одесской областной государственной администрации (1998-2005 - ред.) Сергею Гриневецкому предложили возглавить областную организацию партии "Доверяй Делам". Об этом известный политик, самый успешный губернатор Одесской области, почетный гражданин Одессы и региона рассказал в интервью телеканалу "Медиа-информ".

По словам Сергея Гриневецкого, недавно состоялось заседание президиума политической партии "Народная партия", членом которой он долгие годы является. Было принято решение, что партийцы на местах самостоятельно принимают решение, в коалиции с какими политическими силами идти на местные выборы.

Учитывая тот факт, что политическая партия "Доверяй Делам" реально работает в городе и регионе, а также, то что многие ее нынешние члены являются выходцами из "Народной партии", было принято решение о коалиции с партией "Доверяй Делам".

Многие известные представители политсилы "Доверяй Делам", к примеру, тот же Геннадий Леонидович Труханов, являются выходцами из "Народной партии". У нас общее видение развития города и региона, общие задачи и цели. Поэтому все городские и районные ячейки нашей политсилы поддержали идею объединения с партией "Доверяй Делам". Мне было предложено возглавить областную организацию партии "Доверяй Делам", а также возглавить список партии в областной совет. Я дал добро. Потому что: во-первых, не вижу соединительного звена между городом и областью, а во-вторых, нет такого звена между областью и центром. Учитывая мой многолетний опыт, считаю, что это позволит мне найти пути развития и для города, и для региона.

По словам политика, одной из главных проблем Одессы является вопрос национальной безопасности. И как человек, долгие годы работавший в Комитете национальной безопасности и региона, Гриневецкий может найти те компоненты, которые позволят решить данный сложный вопрос.

Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что крупнейшая партия Рады проведет съезд перед местными выборами.