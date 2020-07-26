Крупнейшая партия Рады проведет съезд перед местными выборами [ Редактировать ]
Партия "Слуга народа", имеющая самое большое представительство в Верховной раде Украины ("монобольшинство" - ред.), 21 августа проведет свой всеукраинский предвыборный съезд. Об этом написала в соцсети глава пресс-службы партии, народный депутат Евгения Кравчук.
Кандидатов на местных выборах впереди ждет немало внимания со стороны журналистов. Сегодня на встрече с региональными штабами поделилась полезными лайфхаками в общении с медиа. Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов со всей областей Украины. И ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров.
Также партия "Слуга народа" выдвинет кандидата на довыборах по 208 округу в Черниговской области, который в парламенте представлял Валерий Давиденко, найденный мертвым в Киеве с огнестрельным ранением.
На Facebook-странице политсилы сообщается, что для "Слуг народа" прошел первый тренинг по "клиентоориентированности партии". Будущих представителей местной власти учили, как правильно понять потребности избирателей, как с ними взаимодействовать, как эффективно работать с людьми и помогать им. Таким образом был дан своеобразный старт системному обучению представителей областных партячеек.
Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы, в том числе мэров, на 25 октября 2020 года.
Ранее сообщалось, что "Слуги народа" выбрали кандидатов в мэры областных центров и Киева.
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