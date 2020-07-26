Партия "Слуга народа", имеющая самое большое представительство в Верховной раде Украины ("монобольшинство" - ред.), 21 августа проведет свой всеукраинский предвыборный съезд. Об этом написала в соцсети глава пресс-службы партии, народный депутат Евгения Кравчук.

Кандидатов на местных выборах впереди ждет немало внимания со стороны журналистов. Сегодня на встрече с региональными штабами поделилась полезными лайфхаками в общении с медиа. Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов со всей областей Украины. И ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров.

Также партия "Слуга народа" выдвинет кандидата на довыборах по 208 округу в Черниговской области, который в парламенте представлял Валерий Давиденко, найденный мертвым в Киеве с огнестрельным ранением.

На Facebook-странице политсилы сообщается, что для "Слуг народа" прошел первый тренинг по "клиентоориентированности партии". Будущих представителей местной власти учили, как правильно понять потребности избирателей, как с ними взаимодействовать, как эффективно работать с людьми и помогать им. Таким образом был дан своеобразный старт системному обучению представителей областных партячеек.

Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы, в том числе мэров, на 25 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" выбрали кандидатов в мэры областных центров и Киева.