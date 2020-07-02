В Италии перехватили 14 тонн "наркотика джихада" на $1 млрд (видео) [ Редактировать ]
Итальянская полиция конфисковала 14 тонн синтетического наркотика амфетамина, что стало абсолютным рекордом не только для страны, но и мира. Стоимость такой партии на черном рынке - $1 млрд.
Во время облавы в порту Салерно, находящегося в 40 км от Неаполя на юге страны, задержали три контейнера с промышленными бумажными цилиндрами, в которых было спрятано 84 млн таблеток "каптагон" - очень сильного стимулятора на основе амфетамина. Его еще называют "наркотик джихад".
Правоохранители считают, что каптагон был произведен в Сирии террористической организацией "Исламское государство". Исламисты активно занимаются производством и поставкой за границу запрещенных веществ, ища средства для финансирования своей деятельности.
Кроме того, стимуляторы используют сами боевики, чтобы подавить страх, боль и не испытывать усталость. Сообщается, что в крови нескольких террористов, осуществивших атаку на концертный зала "Батаклан" в Париже в 2015 году, были найдены следы каптагона.
Всего две недели в том же порту Салерно полиция конфисковала более мелкую партию наркотиков. В контейнере под контрафактной одеждой были спрятаны 3 тонны гашиша и 190 кг амфетамина на общую сумму около 40 млн евро. В Италии и Албании полиция арестовала 37 членов преступной группировки.
Ранее сообщалось, что СБУ "обрубила" миллионный наркотрафик.
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