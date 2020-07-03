Макрон назначил нового премьер-министра Франции [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает AP.
Отмечается, что Кастекс ранее координировал французскую стратегию выхода из коронакризиса.
Новому премьеру Франции 55 лет, его называют скромным, но профессиональным госслужащим. Кастекс до этого работал в нескольких правительствах. Его план постепенного выхода Франции из карантина считается в целом успешным.
Ожидается, что будут заменены если не все, то многие члены правительства Эдуара Филиппа, который ушел с поста премьера после консультаций с Макроном.
К слову, французский президент высоко оценил "выдающуюся работу" Филиппа за последние три года его премьерства.
Напомним, в пятницу, 3 июня, премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку.
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