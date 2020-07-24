Maruv поразила "пикантным" снимком [ Редактировать ]
Украинская певица Maruv, которая часто радует фанатов "жаркими" снимками, в очередной раз удивила поклонников.
Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.
"Ты застрелил меня однажды, детка, я застрелила тебя", - подписала снимок звезда.
Подписчики активно комментируют фото:
"Королева", "Красотка", "Ваш стиль как особый вид искусства", "Богиня", "Секс-богиня".
Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.
Кроме того, Ани Лорак похвасталась роскошной фигурой, а Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото.
В Киеве задержали мужчину, который обокрал машину известной украинской певицы Maruv. Напомним, неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и ценностями.
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