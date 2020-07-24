Украинская певица Maruv, которая часто радует фанатов "жаркими" снимками, в очередной раз удивила поклонников.

Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.

"Ты застрелил меня однажды, детка, я застрелила тебя", - подписала снимок звезда.

Подписчики активно комментируют фото:

"Королева", "Красотка", "Ваш стиль как особый вид искусства", "Богиня", "Секс-богиня".

Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.

Кроме того, Ани Лорак похвасталась роскошной фигурой, а Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото.

В Киеве задержали мужчину, который обокрал машину известной украинской певицы Maruv. Напомним, неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и ценностями.