Погода на 27 июля: в Украину возвращается жара [ Редактировать ]
В Украине 27 июля, в понедельник, в большинстве областей будет жаркая погода, но в некоторых областях все же пройдут дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В Киеве завтра дождей не прогнозируют. Температура ночью +17°...+19°, днем +30°...+32°.
В западных, Житомирской, юго-восточных областях и в Крыму пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
На остальной территории Украины - будет без осадков.
Температура ночью составит +14°...+19°, в южной части +19°...+21°. Днем столбики термометров поднимутся до +27°...+32°, на юге местами до +33°.
Напомним, ранее мы сообщали, что Ивано-Франковск "накрыло" градом.
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