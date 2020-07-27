В Украине 27 июля, в понедельник, в большинстве областей будет жаркая погода, но в некоторых областях все же пройдут дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве завтра дождей не прогнозируют. Температура ночью +17°...+19°, днем +30°...+32°.

В западных, Житомирской, юго-восточных областях и в Крыму пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории Украины - будет без осадков.

Температура ночью составит +14°...+19°, в южной части +19°...+21°. Днем столбики термометров поднимутся до +27°...+32°, на юге местами до +33°.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ивано-Франковск "накрыло" градом.