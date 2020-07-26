Утечка данных из сервиса Cloudflar: в СНБО рассказали, что угрожает госбезопасности [ Редактировать ]
В сервисе Cloudflare, предоставляющем сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS и других кибератак, 26 июля, была обнаружена утечка, касающаяся украинских интернет-ресурсов. Об этом заявила в Facebook пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) обнаружили в DarkNet перечень реальных IP-адресов сайтов, что, по их мнению, создает угрозы направленных на эти ресурсы атак.
"В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом gov.ua и больше 6,5 тыс. с доменом ua, в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры. Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов: информация о части ресурсов является устаревшей. Однако другая часть остается актуальной", – сказано в сообщении.
НКЦК уже сообщил об угрозе основным субъектам, в известность об утечке будут поставлены все ресурсы из обнаруженного списка.
"Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется по возможности оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак", – порекомендовали в СНБО.
Как мы ранее сообщали, в СНБО обеспокоились кибербезопасностью Украины.
Напомним, ранее США сообщили о готовности заплатить $2 млн за сведения о двух украинских хакеров.
Читайте также, хакеру из Украины грозит 20 лет тюрьмы в США.
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