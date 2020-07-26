В поселке Строгановка под Симферополем нашли тело трехлетнего Мусы - сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщила в Facebook крымскотатарская журналистка Лиля Буджурова.

Ужасное горе. Мальчика нашли мертвым в сливной яме рядом с домом.

По словам журналистки, перед этим к дому Сулеймановых приехала машина, чтобы скачать сливную яму. Послышались крики, и сразу всех попросили отойти. После этого территорию огородили сигнальной лентой.

Муса Сулейманов пропал 24 июля, последний раз его видели на детской площадке возле дома.

Отец ребенка Руслан Сулейманов находится под арестом в СИЗО. Он проходит одним из обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" - исламской организации, которая запрещена в России как "экстремистская". Этот запрет Россия распространила и на оккупированный Крым.

Ранее сообщалось, что изменились правила въезда в аннексированный Крым.