Город Яремче в Ивано-Франковской области засыпало сильным градом.

Об этом сообщает портал "Мисто".

По информации, На территории области начали падать сильные дожди. В некоторых районах выпал очень сильный град. Больше всего - в Яремче.

Отмечается, что стихия длилась 25 минут. Ледышек было такое количество, что в некоторых местах могло сложиться впечатление, что это снежный покров.

Ранее мы писали, что на территории Украины объявили штормовое предупреждение, сопровождающиеся сильным дождем и градом.