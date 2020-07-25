Ивано-Франковщину засыпало "летним снегом" (видео) [ Редактировать ]
Фото: Без Купюр
Город Яремче в Ивано-Франковской области засыпало сильным градом.
Об этом сообщает портал "Мисто".
По информации, На территории области начали падать сильные дожди. В некоторых районах выпал очень сильный град. Больше всего - в Яремче.
Отмечается, что стихия длилась 25 минут. Ледышек было такое количество, что в некоторых местах могло сложиться впечатление, что это снежный покров.
Ранее мы писали, что на территории Украины объявили штормовое предупреждение, сопровождающиеся сильным дождем и градом.
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