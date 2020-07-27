В понедельник утром, 27 июля, в Киеве, на Подоле, в жилом доме прогремел взрыв. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок, пишет "Украинская правда"

На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК.

Взрыв прогремел в доме на Нижнем валу, 41 около 5 утра. В результате из квартир вылетели окна, повреждена внутренняя отделка дома.

Ранее мы писали о том, что в двух кафе Полтавы прогремел взрыв.