В двух кафе Полтавы прогремел взрыв [ Редактировать ]
В субботу, 11 июля, в двух кафе Полтавы прогремел взрыв. По предварительной информации, в заведения бросили петарду. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Первый инцидент произошел около 10 часов утра на территории рынка "Мотель". В помещение одного из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался.
Второй случай произошел на рынке по улице Октябрьская, где неизвестный бросил в помещение кафе похожий на петарду предмет.
В результате двух инцидентов никто не пострадал. На местах работают полицейские и взрывотехники, которые выясняют обстоятельства происшествия.
Кроме того, полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в столичном парке обнаружили растяжку.
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