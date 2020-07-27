Туринский "Ювентус" обеспечил себе победу в чемпионате Италии по футболу за два тура до его окончания. В воскресенье в 36-м туре Серии А команда Криштиану Роналду обыграла на своем поле "Сампдорию" со счетом 2:0. Набрав 83 очка, "Ювентус" стал недосягаем для идущего вторым "Интера".

Таким образом "Ювентус"стал чемпионом Италии девятый раз подряд и 36-й раз в истории.

После победной игры главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, возглавившего туринцев перед началом сезона-2019/20, облили пеной из баллончика, а сам он выкурил сигарету и выпил шампанского из бутылки.

Maurizio Sarri with some postgame fun 😂🎉 pic.twitter.com/dPfonaESbd — ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2020

Голкипер Джанлуиджи Буффон, выступающий за "Ювентус" с 2001 года, установил рекорд Серии А, став первым десятикратным чемпионом Италии.

Для лидера туринцев Криштиану Роналду этот титул стал третьим в футболке "Юве". Всего португалец завоевал 31 трофей в карьере. В своем "Инстарграме" он поделился моментами празднованиями чемпионства.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду останется в "Ювентусе".