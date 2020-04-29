Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала уже месяц не может полностью вылечиться от коронавируса. Футболист сдал уже третий положительный тест на коронавирус. Сообщает Daily Mail со ссылкой на El Chiringuito.

Футболист заболел вместе со своей девушкой Орианой Сабатини коронавирусом еще 21 марта.

Пара была сразу помещена на изоляцию. Нападающий, как и все инфицированные коронавирусом, прочувствовал на себе симптомы заболевания, но позже все прошло. Его девушка совсем не чувствовала никаких проблем со здоровьем во время заболевания. Не фсмотря на это, вирус все еще остается в организме спортсмена, что подтвердили тесты, которые Дибала четыре раза сдавал на COVID-19 - первый, третий и последний они были положительными. Второй показал отсутствие инфекции.

Футболист вынужден оставаться и дальше на изоляции, пока - на неопределенный период.

Итальянское правительство намерено уже 4 мая разрешить футболистам тренироваться с соблюдением социального дистанцирования. А 18 мая - заниматься в небольших группах. Несмотря на то, что в Италии каждый день люди продолжают умирать от коронавируса.

Как мы ранее сообщали, УЕФА собирается провести финальные матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы в августе 2020 года. Все футбольные чемпионаты будут доигрываться без фанов на трибунах, а финалы состоятся в конце лета.

Напомним, Олимпиада может не состояться и в 2021 году, если вакцина от коронавируса не будет найдена. Проведение Олимпийских Игр в следующем году будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса на тот момент.