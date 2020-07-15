Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду останется в туринском "Ювентусе" на будущий сезон. Об этом пишет Tuttosport.

По информации источника издания, 35-летний форвард намерен стать лучшим бомбардиром в Серии А и Европе, а также продолжать завоевывать трофеи вместе с "бьянконери".

В нынешнем сезоне Роналду забил за "Ювентус" 28 мячей, в то время как Чиро Иммобиле из "Лацио" - 29.

Главным европейским "голеадором" является поляк Роберт Левандовски, забивший в Бундеслиге 34 мяча в 31 матче.

Напомним, что в 2018 году Роналду принял решение перебраться в туринский "Ювентус". За его трансфер заплатили 112 млн евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории итальянских клубов. В первый же сезон с новой командой Криштиану победил в Серии А, а также взял Суперкубок Италии.

Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов (126), провел больше всех матчей (21) и забил больше всех голов (9) в финальных стадиях чемпионатов Европы, а также больше всех в отборочных турнирах (25).

Ранее сообщалось, что Роналду может стать первым футболистом, заработавшим миллиард долларов.