Криштиану Роналду останется в "Ювентусе" [ Редактировать ]
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду останется в туринском "Ювентусе" на будущий сезон. Об этом пишет Tuttosport.
По информации источника издания, 35-летний форвард намерен стать лучшим бомбардиром в Серии А и Европе, а также продолжать завоевывать трофеи вместе с "бьянконери".
В нынешнем сезоне Роналду забил за "Ювентус" 28 мячей, в то время как Чиро Иммобиле из "Лацио" - 29.
Главным европейским "голеадором" является поляк Роберт Левандовски, забивший в Бундеслиге 34 мяча в 31 матче.
Напомним, что в 2018 году Роналду принял решение перебраться в туринский "Ювентус". За его трансфер заплатили 112 млн евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории итальянских клубов. В первый же сезон с новой командой Криштиану победил в Серии А, а также взял Суперкубок Италии.
Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов (126), провел больше всех матчей (21) и забил больше всех голов (9) в финальных стадиях чемпионатов Европы, а также больше всех в отборочных турнирах (25).
Ранее сообщалось, что Роналду может стать первым футболистом, заработавшим миллиард долларов.
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