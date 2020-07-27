Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 кг) Мигель Берчельт заявил о желании провести бой с украинцем Василием Ломаченко. Ради боя с обладателем титулов WBA, WBO и WBC мексиканец намерен подняться в легкий дивизион (до 61,2 кг).

Об этом сам боксер рассказал в интервью порталу Boxingtalk.

Читайте также Американская спортсменка побила рекорд Ломаченко

"Я чемпион WBC в полулегком весе c шестью защитами титула. У меня осталось не так уж много времени для достижения 130 фунтов. Я хотел бы перейти в легкий вес и подраться с Василием Ломаченко", - сказал Мигель.

Он уверен, что бой получился бы потрясающим.

Ранее сообщалось, что Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона. Он сразится в поединке с американцем Теофимо Лопесом. Встреча должна была состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на осень.