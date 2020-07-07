Усик и Ломаченко вошли в ТОП-5 лучших боксеров по версии The Ring [ Редактировать ]
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в рейтинг лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории. Соответствующий список публикует престижный американский боксерский журнал The Ring.
Возглавляет рейтинг "регулярный" чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес. Сразу за ним идет украинский обладатель титулов WBA, WBO и WBC в легком дивизионе Василий Ломаченко. Тройку лидеров замкнул чемпион по версиям WBA и IBF в легчайшем весе, японец Наоя Иноуэ.
На четвертом месте американец Терренс Кроуфорд, а бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик идет пятым.
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