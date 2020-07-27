Туалетная бумага "отправила" женщин под суд [ Редактировать ]
В Австралии двух женщин судили из-за драки за туалетную бумагу в супермаркете.
Об этом пишет 7News.
По информации, у одной из посетительниц магазина тележка была заполнена упаковками туалетной бумаги. Другой клиентке бумаги не хватило, и она решила забрать одну упаковку у той, которой повезло взять дефицитный товар.
Отмечается, что словесная перепалка переросла в настоящую драку, которую запечатлела камера видеонаблюдения в магазине. Суд приговорил участниц беспорядка к условным срокам наказания. "Пострадавшая" девушка подала апелляцию на решение суда.
Фото: 7News
Читайте также, в Гонконге вооруженные бандиты похитили 600 рулонов туалетной бумаги. Такое действие злоумышленников вызвано дефицитом из-за вспышки коронавируса.
по теме
"Смерть" длиною в жизнь: в США исполнили перенесенный приговор
Мужчина не понимал, за что получил столь суровое наказание
В США "двоечнице" грозит тюремное заключение
Девочка не выполняла школьные домашние задания
Собака-поводырь "превратилась" в виртуальный инструмент (видео)
Прибор будет помогать людям, которые по тем или иным причинам не могут содержать животное
Арктика "побила" исторический температурный максимум
Накануне там наблюдалась тепловая волна