В Австралии двух женщин судили из-за драки за туалетную бумагу в супермаркете.

Об этом пишет 7News.

По информации, у одной из посетительниц магазина тележка была заполнена упаковками туалетной бумаги. Другой клиентке бумаги не хватило, и она решила забрать одну упаковку у той, которой повезло взять дефицитный товар.

Отмечается, что словесная перепалка переросла в настоящую драку, которую запечатлела камера видеонаблюдения в магазине. Суд приговорил участниц беспорядка к условным срокам наказания. "Пострадавшая" девушка подала апелляцию на решение суда.

Фото: 7News

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