В Австралии и Таиланде зафиксировали первые случаи летального исхода от коронавируса. В Австралии умер пассажир лайнера Diamond Princess.

78-летний житель города Перт вернулся с круизного лайнера Diamond Princess. Он заразился коронавирусом и был отправлен на карантин. Также, заразилась его жена, которая сейчас находится в больнице.

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В Таиланде умел 35-летний мужчина, который проходил лечение от лихорадки-денге, но заразился коронавирусом. 16 февраля врачи отпустили его, поскольку он выздоровел. Но, общая слабость организма привела к отказу жизненно важных органов.

Ранее сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.

В семи больницах Киева оборудовали базы для госпитализации больных коронавирусом. Также читайте новость о том, что в Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса.