В Харьковской области СБУ предотвратила попытку вывоза из Украины большого количества культурных ценностей, в том числе, старинных икон из натурального жемчуга. Об этом сообщил в Facebook начальник пресс-службы областного управления СБУ Владислав Абдула.

Местный житель скупал иконы по всей стране. Он подыскивал покупателей за рубежом через Интернет, после чего по почте незаконно переправлял ценности за пределы Украины. Пытаясь избежать ответственности, контрабандист скрывал иконы внутри компьютерной техники, а почтовые отправления осуществлял от имени подставных лиц.

Правоохранители взяли контрабандиста в разработку и только в течение июля задокументировали два факта отправки посылок в США. За океан антиквар пытался переправить старинные иконы, украшенные натуральным жемчугом. СБУ блокировала вывоз ценностей.

Во время обыска у организатора незаконного бизнеса изъяли около 200 старинных икон. Правоохранители пытаются их идентифицировать и выясняют, как они попали в руки дилера.

Харьковчанину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской задержали банду, кравшую иконы из церквей по всей Украине.