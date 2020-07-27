Консультации с представителями Ирана относительно выплаты компенсаций жертвам авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины" пройдут в Киеве 29-30 июля. Во время переговоров должна быть определена сумма компенсаций.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве.

"Мы пригласили иранскую сторону посетить Киев для консультаций. Они приезжают 29-30 июля. Я не могу раскрывать цифры компенсации, потому что конечные суммы будут приняты после консультаций", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина будет готова перевернуть эту страницу в отношениях с Ираном, после того, как иранская сторона понесет ответственность.

Ранее Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".