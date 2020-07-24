Расшифровка "черных ящиков" со сбитого над Тегераном самолета МАУ рейса PS752 подтвердила тот факт, что катастрофе способствовали внешние факторы. Об этом написал в Twitter замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики от PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета.

Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", - написал Енин.

Ранее Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".