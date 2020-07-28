Неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе (видео) [ Редактировать ]
В Мариуполе во вторник утром, 28 июля, неизвестный мужчина с топором ранил охранника синагоги. Охраннику удалось обезоружить нападающего.
Об этом сообщила пресс-офицер полиции Донецкой области в Мариуполе Мирослава Попова.
"Сегодня поступило сообщение, что неизвестный с топором нанес 51-летнему охраннику дома молитвы "Синагога" телесные повреждения... В настоящее время полиция продолжает работать на месте и устанавливает обстоятельства этого события для того, чтобы правильно квалифицировать", - заявила Попова.
По ее словам, уголовное дело еще не открыто.
Пока не установлено, насколько тяжелые телесные повреждения получил охранник дома молитвы. Сейчас правоохранители изучают обстоятельства нападения и готовятся к оказанию правовой квалификации преступления.
На видео видно, что между нападавшим и охранником завязалась драка. Охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был моложе.
"Нападавший, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом", - говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины.
Ранее мы писали о том, что под Одессой обстреляли автомобиль, введен "Перехват".
по теме
Никто не заступился: в Днепре мужчина зверски избил девушку на глазах у прохожих (видео)
В Днепре мужчина избил девушку ногами на глазах десятков людей
Поехал отдохнуть: полицейский утонул при попытке спасти подростков
Полицейский утонул, спасая подростков, которых уносило в море
В Киеве водитель избил велосипедиста из-за замечания (видео)
Водитель избил велосипедиста за сделанное замечание
В Киеве двое мужчин угнали маршрутку (видео)
Мужчины угнали транспортное средство во время того, как водитель отошел от маршрутки
Могла выжить, но оттолкнула спасателя: в Киеве женщина сгорела заживо (видео)
В Киеве на Троещине произошел пожар в квартире