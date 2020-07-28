В Мариуполе во вторник утром, 28 июля, неизвестный мужчина с топором ранил охранника синагоги. Охраннику удалось обезоружить нападающего.

Об этом сообщила пресс-офицер полиции Донецкой области в Мариуполе Мирослава Попова.

"Сегодня поступило сообщение, что неизвестный с топором нанес 51-летнему охраннику дома молитвы "Синагога" телесные повреждения... В настоящее время полиция продолжает работать на месте и устанавливает обстоятельства этого события для того, чтобы правильно квалифицировать", - заявила Попова.

По ее словам, уголовное дело еще не открыто.

Пока не установлено, насколько тяжелые телесные повреждения получил охранник дома молитвы. Сейчас правоохранители изучают обстоятельства нападения и готовятся к оказанию правовой квалификации преступления.

На видео видно, что между нападавшим и охранником завязалась драка. Охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был моложе.

"Нападавший, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом", - говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины.

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