В Днепре мужчина на глазах десятков прохожих жестоко избил девушку ногами за то, что та "некорректно выражалась в его адрес и в адрес его матери".

Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

На кадрах видно, как мужчина толкает девушку, а потом бьет ее ногами в голову. Один из прохожих возмутился происходящим, но не пытался помочь жертве. Остальные прохожие никак не отреагировали на инцидент - просто проходили мимо.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия.

Мужчину вскоре задержали. Обидчиком девушки оказался ее сожитель 1988 года рождения.

Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она дает показания полицейским.

К слову, накануне мэр Днепра Борис Филатов объявил денежное вознаграждение тому, кто поможет отыскать мужчину, избившего девушку.

Ранее мы писали о том, что в Киеве водитель избил велосипедиста из-за замечания.

Также сообщалось, что озверевшие пассажиры избили девушку в маршрутке.