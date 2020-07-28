Никто не заступился: в Днепре мужчина зверски избил девушку на глазах у прохожих (видео) [ Редактировать ]
В Днепре мужчина на глазах десятков прохожих жестоко избил девушку ногами за то, что та "некорректно выражалась в его адрес и в адрес его матери".
Соответствующее видео опубликовали в Facebook.
На кадрах видно, как мужчина толкает девушку, а потом бьет ее ногами в голову. Один из прохожих возмутился происходящим, но не пытался помочь жертве. Остальные прохожие никак не отреагировали на инцидент - просто проходили мимо.
Внимание! На видео присутствуют сцены насилия.
Мужчину вскоре задержали. Обидчиком девушки оказался ее сожитель 1988 года рождения.
Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она дает показания полицейским.
К слову, накануне мэр Днепра Борис Филатов объявил денежное вознаграждение тому, кто поможет отыскать мужчину, избившего девушку.
Ранее мы писали о том, что в Киеве водитель избил велосипедиста из-за замечания.
Также сообщалось, что озверевшие пассажиры избили девушку в маршрутке.
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