Создана программа, которая рассчитывает риск смерти от коронавируса/ Фото: rivnenews.com.ua

Китайские исследователи используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования риска развития критических состояний у пациентов с тяжелым течением COVID-19 с целью раннего вмешательства.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

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Основываясь на данных 1590 пациентов из 575 медицинских центров, ученые разработали модель выживания, которая может предсказать угрозу развития критических заболеваний у пациентов с COVID-19 в течение 5, 10 и 30 дней на основе их клинических характеристик при поступлении.

Исследователи выявили 10 ключевых факторов риска, включая аномалии рентгеновского снимка, возраст, одышку и ряд сопутствующих заболеваний.

Отмечается, что данный инструмент для расчета рисков у критически больных пациентов с COVID-19 является общедоступным.

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