Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб экологической обстановке на Земле.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

По информации, зоны отдыха полны пластика и отходов жизнедеятельности человека, которые некому убирать.

Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от цунами отходов COVID-19, включительно с защитными масками для лица, перчатками, флаконами от дезинфекторов для рук и упаковками от еды.

Отмечается, что потребность в соблюдении социальной дистанции привела к "огромному количеству пластиковых отходов", поскольку люди по всему миру каждый день заказывали доставку еды.

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