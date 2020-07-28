Коронавирус "громит" экологию на планете [ Редактировать ]
Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб экологической обстановке на Земле.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
По информации, зоны отдыха полны пластика и отходов жизнедеятельности человека, которые некому убирать.
Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от цунами отходов COVID-19, включительно с защитными масками для лица, перчатками, флаконами от дезинфекторов для рук и упаковками от еды.
Отмечается, что потребность в соблюдении социальной дистанции привела к "огромному количеству пластиковых отходов", поскольку люди по всему миру каждый день заказывали доставку еды.
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