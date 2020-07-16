На Закарпатті вирішується питання про посилення карантину

Понад чотири тисячі хворих на COVID нині зафіксовано на Закарпатті. У регіоні одні з найвищих показників за кількістю інфікованих та смертністю від ускладнень. Від початку епідемії в області померло 140 людей