Лукашенко заявил, что переболел COVID-19 [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. По его словам, он перенес заболевание бессимптомно. Об этом сообщает "БЕЛТА".
По его словам, такое заключение сделали врачи в понедельник, 27 июля.
"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - заявил Лукашенко.
При этом он отметил, что 97% населения Беларуси переносят COVID-19 бессимптомно.
"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - отметил белорусский президент.
Ранее мы писали, что Лукашенко опубликовал декларацию о доходах.
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