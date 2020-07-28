"Мы скоро допрыгаемся": Лукашенко пригрозил, что не будет "нянчиться" с протестующими (видео) [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Минске, где сотрудники ОМОНа продемонстрировали ему разгон "уличной акции протеста" с применением водометов и спецтехники.
На встрече с руководством силовых ведомств Лукашенко сообщил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами. Глава государства обратился к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.
Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду.
Напомним, что 9 августа состоятся выборы президента Беларуси. Александр Лукашенко баллотируется на очередной срок. Его главных соперников Виктора Бабарико и Валерия Цепкало отказались регистрировать в ЦИК. Против банкира Бабарико открыли уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
После отказа избирательной комиссии регистрировать оппонентов Лукашенко в Беларуси прошли массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с ОМОНом. Были задержаны несколько сотен человек.
Ранее сообщалось, что Лукашенко пожаловался на "кукловодов" из России и Польши, которые распространяют "жуткие фейки" с целью дискредитировать власть.
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