Центризбирком Беларуси опубликовал в госиздании "СБ" декларации о доходах кандидатов в президенты. Как оказалось, у действующего главы государства Александра Лукашенко не оказалось ни недвижимости, ни автомобилей.

Как следует из декларации Лукашенко, в 2019 году он получил доход в виде заработной платы на должности президента более 117 тыс. белорусских рублей (1,3 млн грн).

В графе "недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" отмечено "нет", как и в графе "иное имущество".

Исходя из опубликованной декларации следует, что Лукашенко по-прежнему женат на Галине Родионовне Лукашенко. Ее доход за 2019 год составил 5,5 тыс. белорусских рублей (около 62 тыс. грн), это пенсия и доход от акций.

Супруге Лукашенко принадлежит жилой дом на 196 кв. м и земельный участок площадью 0,1498 га в Шклове, половина доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 кв. м. Среди прочего имущества у жены Лукашенко 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".

Напомним, что выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Ранее сообщалось, что в Беларуси вспыхнули народные протесты, спецназ задержал более 200 человек.