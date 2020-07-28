Стало известно, кто заменит Кучму в контактной группе [ Редактировать ]
Вместо Леонида Кучмы временно исполнять обязанности полномочного представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе будет вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщил сам вице-премьер, передает УНИАН.
Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию
Вице-премьер отметил, что Кучма шесть лет занимался переговорами в Минске и уже давно говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что готов к ротации в ТКГ и хочет уйти на отдых.
Официально о причинах его выхода из ТКГ не сообщалось, но как пишет "Новое время", решение принято в связи с преклонным возрастом. Второму президенту Украины в этом году исполнится 82 года.
Ранее сообщалось, что стала известна реакция Кремля на выход Кучмы из ТКГ.
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