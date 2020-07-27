Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима устойчивого прекращения огня на Донбассе, но при этом прекрасно знает, что несет за это ответственность, и подвергается санкциям за невыполнение Минских соглашений.

Так вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал "Интерфаксу" заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва не должна становиться гарантом перемирия на востоке Украины.

Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И, в том числе, санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений.

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Резников указал, что есть четкая информация от украинских военных и разведчиков, что все вооруженные формирования, находящиеся сегодня на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, входят в состав 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил России.

Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня - ред.). Они просто его никогда не покажут, и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что "вооруженные формирования ОРДЛО" - это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году.

Напомним, что после вступления в силу перемирия на Донбассе (00:01 27 июля - ред.), боевики обстреляли позиции украинских военных.

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер Резников женился на телеведущей Юлии Зорий.