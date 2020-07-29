Коронавирус в Украине: число заразившихся превысило 1000 [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 29 июля, в Украине зафиксировали 67 579 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.
Медиками зарегистрировано 1022 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 37 394 человека, в том числе за минувшие сутки 650 человек.
Умерли 1650 человек, в том числе за минувшие сутки - 21 человек.
Болеют 28 553 человека.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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