В Министерстве внутренних дел допускают, что полтавский захватчик Роман Скрипник мог покончить с собой. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что подозреваемый злоупотреблял наркотиками. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Одна из версий, что этот человек (полтавский захватчик, - ред.) уже не живой", - сказал замминистра.

Геращенко объяснил, что по данным полиции и по показаниям стражей порядка, которых Скрипник брал в заложники, подозреваемый был под действием наркотиков.

"Он был под действием, как им (полицейским, - ред.) казалось, сильных наркотических средств. Метамфетамин. Такие же показания дали люди, которые близко с ним общались, очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог покончить жизнь самоубийством", - отметил замглавы МВД.

При этом он подчеркнул, что это лишь одна из версий, которую рассматривают правоохранители, и поиски подозреваемого продолжаются.

"Предупреждение жителям Полтавской области, немедленно звонить 102, если они видят каких-то подозрительных людей", - призвал Геращенко.

Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. Стоит отметить, что в МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник - ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.

Как мы ранее сообщали, Полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу.

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