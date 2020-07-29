30 липня о 13-00 в "УНІАН" відбудеться прес-конференція лідера партії "За майбутнє" Ігоря Палиці та мера Черкас Анатолія Бондаренка щодо бачення реформи децентралізації і максимальної ефективності місцевої влади для вирішення проблем громад.

Україні потрібно завершити реформу децентралізації, але той шлях, яким хоче іти нинішня влада, - призведе до ще більшої централізації і зведе нанівець основні принципи реформи - передачу повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування. Саме тому політична сила "За майбутнє" об’єднує навколо себе місцевих лідерів, які розуміються на проблемах регіонів та мають вагомий досвід у господарюванні. Уперше за історію незалежності всеукраїнська партія утворюється ініціативою самостійних представників місцевих громад, а не за вказівкою з Києва. Серед тих, хто приєднався до політичної сили "За майбутнє" - міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Під час прес-конференції лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця та мер Черкас Анатолій Бондаренко, який приєднався до політичної сили, розкажуть про своє бачення реформи децентралізації і максимальної ефективності місцевої влади для вирішення проблем громад.

Учасники прес-конференції:

Ігор Палиця, лідер партії "За майбутнє",

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас

(вул.Хрещатик, 4, конференц-зал)

Телефон: 0676508989, [email protected]

Увага! Онлайн-трансляція розпочнеться о 13.00 30 липня, і буде доступна за посиланнями: https://www.unian.ua/static/press/live

Увага! Питання можна поставити за ел. поштою: [email protected] (з темою листа "Питання на прес-конференцію 30.07 о 13.00), а також за телефоном прес-центру УНІАН (044) 498 07 64.