Министерство внутренних дел (МВД) намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.

Об этом заявил замминистра Антон Геращенко, передает "РБК-Украина".

Однако, по его словам, Служба безопасности Украины сейчас ведет расследование, откуда луцкий террорист и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.

"Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - отметил он.

Ранее в МВД рассказали, что сейчас с "полтавским захватчиком".