МВД намерено усилить контроль за нелегальным оборотом оружия [ Редактировать ]
Министерство внутренних дел (МВД) намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.
Об этом заявил замминистра Антон Геращенко, передает "РБК-Украина".
Однако, по его словам, Служба безопасности Украины сейчас ведет расследование, откуда луцкий террорист и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.
"Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - отметил он.
Ранее в МВД рассказали, что сейчас с "полтавским захватчиком".
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