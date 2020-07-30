Житель Тернопольской области в третий раз заразился коронавирусом [ Редактировать ]
В Тернопольской области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук.
Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания.
За последние судки в Тернопольской области коронавирус выявлен у 70 человек. Продолжают болеть 1 134 человека, из них около 30 больных в тяжелом состоянии. По данным местным чиновников, в ряде районов наблюдается разная агрессивность вируса. Так в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине прибавилось 1 197 заразившихся COVID-19.
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