В Тернопольской области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук.

Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания.

За последние судки в Тернопольской области коронавирус выявлен у 70 человек. Продолжают болеть 1 134 человека, из них около 30 больных в тяжелом состоянии. По данным местным чиновников, в ряде районов наблюдается разная агрессивность вируса. Так в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине прибавилось 1 197 заразившихся COVID-19.