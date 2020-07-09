Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций решил частично ослабить карантин в городе. Ресторанам и кафе разрешили работать после 22:00. Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

По его словам, карантин в городе решили ослабить, поскольку происходит рост динамики выздоровления пациентов, больных коронавирусом. Еще одним фактором для ослабления Надал назвал относительно небольшую загруженность больниц пациентами с COVID-19.

"Принято решение с сегодняшнего дня разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 в соответствии с их графиками работы, но при наличии соответствующих разрешительных документов на ночной режим работы, который раньше выдавался исполнительным комитетом Тернопольского городского совета", - сообщил Надал.

Кроме того, штаб решил возобновить практику партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования.

Надал также сообщил, что одновременно с ослаблением карантина Госпотребслужбе и Нацполиции рекомендовали усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований. Особенно - в части учреждений торговли, общественного питания и общественного транспорта.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на четверг, 9 июля, в Украине зафиксировали 51 224 случаев COVID-19.