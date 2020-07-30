В Украине COVID-19 преодолел новую "красную линию" [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 30 июля, в Украине 68 794 заболевших коронавирусом COVID-19. За последние сутки прибавилось 1 197 заразившихся. Об этом свидетельствует официальная сводка МОЗ.
Всего за период пандемии в Украине от коронавируса скончались 1 673 людей. За последние сутки - 23.
Из них 1 673(+23) умерли.
Ранее мы писали, что ВОЗ спрогнозировала появление вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.
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