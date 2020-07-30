Сезон дынь начинается в июле-августе и длится по октябрь. Этот фрукт богат на полезные вещества, однако некоторым людям лучше воздержаться от его употребления, пишет lenta.ua.

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Как выбрать дыню

Качественный плод обладает правильной формой, ярко и приятно пахнет, имеет ровный тон без вкраплений и пятен, а также сухой хвостик. Хорошая дыня имеет равномерную консистенцию, сладкую и сочную сердцевину.

О перезревшем продукте свидетельствует киселеобразная или ватная структура.

Если в дыне есть нитраты, то они проявятся в твердых прожилках. Такие дыни - опасны для здоровья. Они способны навредить детям, кормящим и беременным женщинам, а также людям с хроническими недугами.

Кому категорически нельзя есть дыню

Дыня противопоказана лицам с болезнями ЖКТ и диабетикам.

Не стоит ее есть и на голодный желудок - можно спровоцировать брожение и расстройство.

При этом дыня богата полезными веществами. Ее употребление помогает восстанавливаться после интоксикации, укрепляет сердечную мышцу, помогает выведению солей тяжелых металлов, снимает отеки. Продукт благотворно влияет на волосы, ногти, зубы, нервную систему, улучшает зрение и укрепляет иммунитет.

Однако, хотя дыня и гипоаллергенна, детям до двух лет ее лучше не давать, чтобы не спровоцировать расстройство желудка.

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