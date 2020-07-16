Медики заявили, что для снижения уровня холестерина в крови необходимо есть персики. Об этом пишет zdorove.clutch.ua.

В составе персиков находятся: органические кислоты; аскорбиновая кислота; витамины группы В; пектиновые вещества; каротин; минеральные вещества (калий, фосфор, железо, марганец, медь, селен, магний, цинк).

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Полезные свойства персика:

оказывает общеукрепляющее действие, которое особенно важно для людей, имеющих истощение после болезни;

персиковый сок положительно влияет при заболеваниях желудка,которым сопутствует пониженная кислотность желудочного сока;

обладает мочегонным действием и помогает вывести песок из почек;

в составе персика есть соли кальция, которые помогают укрепит сердце, поэтому фрукт полезно употреблять при сердечных заболеваниях;

улучшает работу головного мозга, повышает работоспособность и улучшает память;

при пониженном гемоглобине. Поэтому его особенно рекомендуют беременным и детям;

способствует повышению иммунитета;

повышает мужскую силу благодаря наличию в составе цинка. Помимо этого нормализует гормональный фон, поддерживает в нормальном состоянии простату и препятствует её заболеваниям;

улучшает состояние кожи;

положительно влияет на зрение;

показан при подагре;

снижает риск развития рака груди;

способствует очищению кишечника;

стимулирует пищеварительные процессы;

улучшает состояние опорно-двигательного аппарата;

уменьшает количество холестерина в крови, употребление фрукта снижает вероятность развития атеросклероза.

Противопоказания:

людям, страдающим диабетом, стоит отказаться от включения этого фрукта в меню;

фрукт не рекомендован для людей с повышенной кислотностью желудка;

чрезмерное употребление персиков грозит расстройством желудка;

персики с бархатистой кожицей могут вызвать аллергию;

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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