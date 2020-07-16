Какой популярный фрукт снижает уровень холестерина [ Редактировать ]
Фрукты/ Фото: statusproperty.ru
Медики заявили, что для снижения уровня холестерина в крови необходимо есть персики. Об этом пишет zdorove.clutch.ua.
В составе персиков находятся: органические кислоты; аскорбиновая кислота; витамины группы В; пектиновые вещества; каротин; минеральные вещества (калий, фосфор, железо, марганец, медь, селен, магний, цинк).
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Полезные свойства персика:
- оказывает общеукрепляющее действие, которое особенно важно для людей, имеющих истощение после болезни;
- персиковый сок положительно влияет при заболеваниях желудка,которым сопутствует пониженная кислотность желудочного сока;
- обладает мочегонным действием и помогает вывести песок из почек;
- в составе персика есть соли кальция, которые помогают укрепит сердце, поэтому фрукт полезно употреблять при сердечных заболеваниях;
- улучшает работу головного мозга, повышает работоспособность и улучшает память;
- при пониженном гемоглобине. Поэтому его особенно рекомендуют беременным и детям;
- способствует повышению иммунитета;
- повышает мужскую силу благодаря наличию в составе цинка. Помимо этого нормализует гормональный фон, поддерживает в нормальном состоянии простату и препятствует её заболеваниям;
- улучшает состояние кожи;
- положительно влияет на зрение;
- показан при подагре;
- снижает риск развития рака груди;
- способствует очищению кишечника;
- стимулирует пищеварительные процессы;
- улучшает состояние опорно-двигательного аппарата;
- уменьшает количество холестерина в крови, употребление фрукта снижает вероятность развития атеросклероза.
Противопоказания:
- людям, страдающим диабетом, стоит отказаться от включения этого фрукта в меню;
- фрукт не рекомендован для людей с повышенной кислотностью желудка;
- чрезмерное употребление персиков грозит расстройством желудка;
- персики с бархатистой кожицей могут вызвать аллергию;
- при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
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