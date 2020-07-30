В четверг, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как бывший глава государства Кравчук имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня.

По словам Леонида Кравчука, на своем посту он будет делать все возможное для достижения мира на Донбассе.

По его мнению, Украина и страны Европы, которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, должны сплотиться вокруг достижения мира в Украине.

"Надо искать путь и объединяться", - подытожил Кравчук.

Ранее мы писали о том, что Кучма покинул украинскую делегацию в ТКГ.