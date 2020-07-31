Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый Boeing МАУ [ Редактировать ]
Стало известно, что власти Ирана согласны выплатить компенсацию за самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) сбитый в начале 2020 года. По компенсации гражданам Украины переговоры продолжатся. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.
"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", - сказал Мусави, комментируя переговоры с Украиной по пассажирскому самолету.
Представитель МИД Ирана отметил, что "многие пассажиры" были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами).
Он также добавил, что по украинцам переговоры продолжатся и напомнил, что Тегеран несет ответственность за случившееся.
Ранее Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".
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