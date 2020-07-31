В Украине зафиксировали антирекорд "коронавирусной" госпитализации [ Редактировать ]
За сутки в Украине госпитализирловали 261 человека с COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, такое количество госпитализированных в стране является абсолютным антирекордом за все время эпидемии.
За период пандемии на территории Украины заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работника (за последние сутки – 77 детей и 78 медработников).
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