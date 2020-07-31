За сутки в Украине госпитализирловали 261 человека с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, такое количество госпитализированных в стране является абсолютным антирекордом за все время эпидемии.

За период пандемии на территории Украины заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работника (за последние сутки – 77 детей и 78 медработников).

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