Коронавирус в Украине: последние сведения о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 31 июля, в Украине зафиксированы 69 884 случая коронавирусной болезни. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.
По сравнению с предыдущим днем количество подтвержденных случаев увеличилось на 1090. Жертвами COVID-19 стали 1 693 человека (+20 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 38 752 человека (+598 за сутки).
Ранее стало известно, что Украина получит вакцину от коронавируса.
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