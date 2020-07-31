По состоянию на пятницу, 31 июля, в Украине зафиксированы 69 884 случая коронавирусной болезни. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.

По сравнению с предыдущим днем количество подтвержденных случаев увеличилось на 1090. Жертвами COVID-19 стали 1 693 человека (+20 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 38 752 человека (+598 за сутки).

Ранее стало известно, что Украина получит вакцину от коронавируса.