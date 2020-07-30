В Министерстве здравоохранения связывают рост заболеваемости коронавирусом с двумя основными факторами. Это религиозные мероприятия и общественный транспорт. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Офис президента.

По его словам, эпидемические расследования установили, что главной причиной роста числа заболевших на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.

Еще одной причиной роста случаев коронавирус Степанов называет общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с летним отдыхом. Министр также отметил, что много людей болеют бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - прокомментировал заявление Степанова президент Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что ВОЗ спрогнозировала появление вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.