За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 110 человек.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве 8241 случай заболевания COVID-19. 2941 человек выздоровел (64 за прошлые сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет;

55 мужчин, возрастом от 18 до 81 года;

7 детей - от 16 дней до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (28 человек), Деснянском районе (16 случаев) и Днепровском районе (11 пациентов).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине за сутки зафиксированы более тысячи заболевших COVID-19. При этом 598 человек за сутки победили инфекцию.