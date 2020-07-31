В Киеве уменьшается заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
Фото: Цензор.нет
За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 110 человек.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве 8241 случай заболевания COVID-19. 2941 человек выздоровел (64 за прошлые сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет;
- 55 мужчин, возрастом от 18 до 81 года;
- 7 детей - от 16 дней до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (28 человек), Деснянском районе (16 случаев) и Днепровском районе (11 пациентов).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине за сутки зафиксированы более тысячи заболевших COVID-19. При этом 598 человек за сутки победили инфекцию.